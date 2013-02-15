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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Газпром: 7 миллиардов долларов Украине все равно придется платить

15 февраля 2013, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

«Газпром» настаивает на оплате «Нафтогазом» $7 млрд за невыбранный газ.

 «Газпром» настаивает на том, что Украина должна оплатить 7 миллиардов долларов за неотобранный газ, заявил Financial Times замглавы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ.

«Я не могу себе даже представить настолько дерзкую мысль, что Украина откажется выполнять свои обязательства. Принцип «бери или плати« - это даже если не хочешь, все равно придется платить», - сказал он.

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КИ

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