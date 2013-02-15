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//В мире

Успешные испытания ракеты Hatf-II состоялись в Пакистане

15 февраля 2013, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Успешные испытания ракеты Hatf-II состоялись в Пакистане, испытания баллистической ракеты ближнего радиуса действия (до 180 км) Hatf-II прошли в рамках проверки боеготовности стратегических сил страны, передают СМИ Пакистана. 
 
Испытания прошли на фоне очередного обострения отношений Пакистана и Индии.
ЕП

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Общество

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