//В мире

15 февраля 2013, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.

В американском порту Мобил штата Алабама идет высадка пассажиров с круизного лайнера "Триумф", который, как писали "АН" в воскресенье потерпел аварию у полуострова Юкатан на юго-востоке Мексики. Об этом сообщает Береговая охрана США.



На борту - 4 227 туристов и членов экипажа, в том числе - две россиянки. Высадка людей на берег займет около пяти часов.



Напомним, неделю назад "Триумф" вышел из Техаса в круиз по Мексиканскому заливу. В воскресенье в моторном отсеке судна произошло возгорание, что привело к его обесточиванию. Лайнер потерял ход и всё это время дрейфовал. В его буксировке участвовали четыре судна.