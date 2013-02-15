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//В мире

В Мексиканском заливе пассажиров эвакуируют с аварийного судна "Триумф"

15 февраля 2013, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.
Кадр Первого канала.

В американском порту Мобил штата Алабама идет высадка пассажиров с круизного лайнера "Триумф", который, как писали "АН" в воскресенье потерпел аварию у полуострова Юкатан на юго-востоке Мексики. Об этом сообщает Береговая охрана США.

На борту - 4 227 туристов и членов экипажа, в том числе - две россиянки. Высадка людей на берег займет около пяти часов.

Напомним, неделю назад "Триумф" вышел из Техаса в круиз по Мексиканскому заливу. В воскресенье в моторном отсеке судна произошло возгорание, что привело к его обесточиванию. Лайнер потерял ход и всё это время дрейфовал. В его буксировке участвовали четыре судна.

ЛБ

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