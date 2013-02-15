Чак Хейгел не утвержден Сенатом на пост главы Пентагона

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15 февраля 2013, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Чак Хейгел не утвержден на пост главы Пентагона, назначение Хейгела блокировала группа сенаторов-республиканцев, голосование состоялось 14 февраля, кандидатуру Хейгела предложил президент США Барак Обама. Ожидается, что Чак Хейгел заменит на посту главы Пентагона Леона Панетту.

В Сенате США против утверждения Хейгела на пост главы Пентагона высказались 58 сенаторов, 40 человек (демократы) проголосовали "за".Следующее голосование состоится не ранее, чем через неделю.

Чаку Хейгелу, чтобы стать министром обороны США, необходимы 60 голосов.

Отметим, что республиканская фракция Сената США обвиняет Хейгела, который сам был ранее сенатором-республиканцем, в критических высказываниях в адрес Израиля.