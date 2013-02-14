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//В мире

В Австралии из-за "забастовки" кенгуру пришлось отложить турнир по гольфу

14 февраля 2013, 23:37 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
В Австралии группа исполненных ненависти к гольфу кенгуру сегодня заставила перенести проведение официального женского турнира по гольфу, сообщает USA Today.
 
Правда, турнир, который носит гордое название Australian Open, был отложен на небольшое время. Организаторам турнира удалось достаточно быстро договориться с кенгуру.
 
Эти сумчатые достаточно частые гости на ухоженных полях для гольфа в Австралии. Однако, если верить сообщениям, это первый раз, когда кенгуру помешали проведению официальных соревнований по гольфу.

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