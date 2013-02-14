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//В мире

Писториуса уже арестовывали за избиение подруги в 2009 году

14 февраля 2013, 23:12 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: PA Images
Источник: PA Images

Знаменитого бегуна-ампутанта Оскара Писториуса уже арестовывали в 2009 году за нанесение побоев другой своей подруге в 2009 году, сообщает сегодня TMZ.com со ссылкой на полицию ЮАР. В четверг 26-летний паралимпиец был взят под стражу после того, как в его доме была найдена застреленной его нынешняя девушка Рива Стинкамп. 

Четыре года назад Писториус провел в тюрьме всего сутки. На следующий день жертва его побоев забрала своё заявление из полиции.
 
Теперь знаменитый атлет, которого до этого времени почитали в ЮАР как национального героя, попал в значительно более серьёзное положение.
 
Следствие заявляет, что подруга Писториуса была застрелена четырьмя выстрелами из оружия, которое также принадлежит спортсмену.
 
Писториус и Рива Стинкамп встречались на протяжении нескольких последних месяцев. По показаниям свидетей, между парой периодически возникали конфликты, которые южноафриканские полицеские называют инцидентами "внутреннего характера".

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