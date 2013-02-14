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//В мире

В США два авиаперевозчика создадут крупнейшую авиакомпанию мира

14 февраля 2013, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

В США авиаперевозчики American Airlines и US Airways объявили в четверг о слиянии. Они образуют крупнейшую авиакомпанию мира. Советы директоров обеих компаний одобрили условия сделки, стоимость которой оценивается в 11 млрд. долларов. 

Сделка завершится в третьем квартале текущего года. Объединенная компания будет носить название American Airlines и базироваться в городе Форт-Уэрт штата Техас. Как стало известно зарубежным СМИ, в собственности новой авиакомпании будут находиться более 900 самолетов.

Ожидается, что они будут выполнять ежедневно 3200 рейсов. Таким образом, по объему объединенная компания превысит авиаперевозчика United Airlines, который до настоящего времени считался крупнейшим в мире.

Возглавит новую компанию исполнительный директор US Airways Даг Паркер, а главе American Airlines Тому Хортону станет председателем совета директоров.

ИЧ

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