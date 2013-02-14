Следствие рассматривает несколько версий катастрофы Ан-24 в Донецке

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14 февраля 2013, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Следствие рассматривает несколько версий катастрофы самолета Ан-24, в результате которой 13 февраля в аэропорту Донецка погибли 5 человек.

Об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции прокурор Донецкой области Владимир ВЫШИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что о причинах авиакатастрофы говорить пока рано, она станет известна только по окончании работы специальной комиссии, передает УНИАН.

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