Под окнами Януковича побили участников акции протеста

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14 февраля 2013, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Участники акции в защиту осужденных и задержанных за граффити с изображением человека, похожего на Виктора ЯНУКОВИЧА, побили и задержали работники спецподразделения «Беркут».

Около десятка участников акции не смогли попасть к Администрации президента, поскольку милиция перекрыла подход к зданию. Правоохранители не объяснили, почему не пускают, и советовали обращаться в суд, передает «Украинская правда» со ссылкой на «Тиждень.ua».

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