Вёльк, дегустировавшая еду для Гитлера, рассказала свою тайну

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14 февраля 2013, 16:31 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.venividi.ru

Немецкая 95-летняя фрау Марго Вёльк, раскрыла газете «Дэйли мэйл» свой секрет: во время второй мировой войны ей пришлось быть дегустатором еды для Адольфа Гитлера. Об этом сегодня рассказала французским слушателям радиостанция «Европа1».

Случилось это абсолютно вопреки ее желанию.

Обстоятельства были таковы. В 1942 году, после разрушения в результате бомбардировки Берлина дома, где проживала фрау, и последовавшего призыва мужа в армию, она переехала в деревню. Именно там однажды к ней пришел офицер СС, постучал в дверь и насильно доставил в «Волчье логово», резиденцию Гитлера на восточном фронте.

Наряду с четырнадцатью другими дегустаторами она провела следующие два года в этом месте. «Я была в ужасе. Если бы хотя бы одно блюдо было отравлено, я не была бы здесь сегодня. Между 11 утра и полднем, мы должны были пробовать пищу, все пятнадцать, после чего персонал выжидал еще час и, только после этого еда попадала на стол фюрера».

Среди еды не было ни мяса, ни рыбы. Именно здесь Марго Вёль обнаружила кулинарные привычки Гитлера и особенно его вегетарианство.

«Все было свежим - спаржа, перец, зеленый горох, подаваемые с рисом и салатом», - рассказывает она. В течение двух лет фрау не припоминает ни одного случая, когда бы пробовалось мясо или рыба.

В 1944 году, с приближением русской армии для нее представилась возможность сбежать. Благодаря доброте одного из офицеров, она убежала в момент посадки на поезд Геббельса, который возвращался в Берлин. Как раз вовремя: ее менее удачливые подруги по несчастью, брошенные на месте, как утверждает немецкая газета, были расстреляны Красной Армией.