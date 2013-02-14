Писториусу предъявлено обвинение в убийстве подруги

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14 февраля 2013, 15:50 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: Itv.com

Полиция ЮАР объявила, что «26-летнему мужчине» все-таки предъявлены обвинения в убийстве 30-летней женщины, модели Ривы Стинкамп, сообщает CNN, имея в виду известного бегуна-ампутанта Оскара Писториуса. Вечером в четверг должны состояться первые слушания по этому делу в суде Претории.

По словам пресс-секретаря полиции Претории, которая в соответствии с законодательством ЮАР не назвала имени обвиняемого, Писториус и погибшая девушка были единственными, кто находились в доме в момент стрельбы. Она также отметила, что в деле есть свидетели, к тому же в доме спортсмена и раньше происходили инциденты «внутреннего характера".

Также в полиции заявили, что источник опубликованной в СМИ версии, что Писториус мог застрелить подругу случайно, перепутав ее с грабителем, не носит официальный характер. Ряд изданий, в том числе Beeld, написали, что убийство Стинкамп произошло после ее неудачной попытки разыграть Писториуса на День Святого Валентина.

«Бегущий по лезвию», как называют шестикратного победителя паралимпийских игр в беге, летом 2012 года первым из спортсменов-ампутантов выступил на Олимпиаде - в Лондоне.