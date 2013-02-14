Франция: после легализации однополых браков и наркотиков на очереди эвтаназия

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14 февраля 2013, 15:24 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

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Закон об однополых браках еще не прошел голосования в Сенате и не подписан Президентом, помещения для свободного употребления наркотиков под контролем еще не собрали всех своих клиентов, а во Франции уже стартует новая инициатива, обещающая очередные потрясения в обществе – легализация эвтаназии.

Национальный совет коллегии медиков планирует в четверг впервые разрешить одному из коллег, клиент которого, находящийся при смерти «настойчиво и ясно повторяет просьбу» применить эвтаназию.

Ссылаясь на «долг человечности», коллегия хочет, чтобы эти случаи медицинской «помощи в смерти» были бы предусмотрены для «исключительных ситуаций», таких, как «затянувшаяся агония» или «неконтролируемая» боль. То есть в тех случаях, в отношении которых действующее французское законодательство на сегодня не дает ответа как действовать.