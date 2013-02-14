В Коктебеле снесли уже 65 нелегальных ларьков

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14 февраля 2013, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

К настоящему времени в Коктебеле демонтировали 65 незаконно установленных объектов торговли и более 150 метров металлоконструкций.

Об этом сообщалось в рамках выездного совещания рабочей группы по вопросу рассмотрения комплексной схемы размещения временных сооружений на территории, которое прошло в Алуште под руководством вице-премьера Крыма Георгия ПСАРЕВ, передает управление информполитики Совмина АРК.

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