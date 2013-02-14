Впервые Британия отправляет россиянина восвояси

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14 февраля 2013, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Лондон впервые выдаст России ее гражданина, пытавшегося найти убежище в Великобритании. Британские власти и раньше принимали решение об экстрадиции россиян, но этим дело и ограничивалось.



Министр внутренних дел Великобритании принял решение об аресте и выдаче 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, пишут СМИ.



Адвокаты обвиняемого решение министра внутренних дел Великобритании не обжаловали, в связи с чем россиянин будет экстрадирован на следующей неделе.



