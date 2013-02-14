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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Впервые Британия отправляет россиянина восвояси

14 февраля 2013, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Лондон впервые выдаст России ее гражданина, пытавшегося найти убежище в Великобритании. Британские власти и раньше принимали решение об экстрадиции россиян, но этим дело и ограничивалось.

Министр внутренних дел Великобритании принял решение об аресте и выдаче 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, пишут СМИ.

Адвокаты обвиняемого решение министра внутренних дел Великобритании не обжаловали, в связи с чем россиянин будет экстрадирован на следующей неделе.

НС

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