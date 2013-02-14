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14 февраля 2013, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр YouTube.com

К первому публичному появлению Бенедикта XVI после повергшего мир в шок заявления об отречении было приковано внимание миллионов. "АН" писали, что накануне Папа Римский отслужил свою последнюю мессу на этом посту.

Всех желающих, конечно, не сумел вместить даже самый большой собор католического мира - Святого Петра в Ватикане. Именно туда была перенесена праздничная служба во главе с папой римским по случаю "пепельной среды" и начала Великого поста из обычного места - церкви Святой Сабины на Авентинском холме, где изначально планировалась.

С прочувствованным обращением к папе по завершении последней возглавленной им мессы выступил государственный секретарь и глава правительства Ватикана, кардинал Тарчизио Бертоне. От имени всех кардиналов он выразил благодарность и восхищение Бенедикту XVI за светлый пример простого и скромного труженика на Божьем поприще.

Приток туристов и верующих ожидается на трех оставшихся коллективных аудиенциях. Последнюю - в среду 27 февраля - решено также по соображениям большей вместимости провести на площади Святого Петра, а не в Аудиториуме Павла VI. Хотя папский пресс-секретарь падре Федерико Ломбарди сразу предупредил, что никаких специальных прощальных мероприятий не планируется.

Папа Римский, которому 85 лет, заявил об отречении от престола Святого Петра в понедельник. После его заявления в купол Собора Святого Петра дарила молния.

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