Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Последнюю мес­су Бенедикта XVI встре­ти­ли слезами и овациями. ВИДЕО

14 февраля 2013, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр YouTube.com
Кадр YouTube.com

К первому публичному появлению Бенедикта XVI после повергшего мир в шок заявления об отречении было приковано внимание миллионов. "АН" писали, что накануне Папа Римский отслужил свою последнюю мессу на этом посту.

Всех желающих, конечно, не сумел вместить даже самый большой собор католического мира - Святого Петра в Ватикане. Именно туда была перенесена праздничная служба во главе с папой римским по случаю "пепельной среды" и начала Великого поста из обычного места - церкви Святой Сабины на Авентинском холме, где изначально планировалась.

С прочувствованным обращением к папе по завершении последней возглавленной им мессы выступил государственный секретарь и глава правительства Ватикана, кардинал Тарчизио Бертоне. От имени всех кардиналов он выразил благодарность и восхищение Бенедикту XVI за светлый пример простого и скромного труженика на Божьем поприще.

Приток туристов и верующих ожидается на трех оставшихся коллективных аудиенциях. Последнюю - в среду 27 февраля - решено также по соображениям большей вместимости провести на площади Святого Петра, а не в Аудиториуме Павла VI. Хотя папский пресс-секретарь падре Федерико Ломбарди сразу предупредил, что никаких специальных прощальных мероприятий не планируется.

Папа Римский, которому 85 лет, заявил об отречении от престола Святого Петра в понедельник. После его заявления в купол Собора Святого Петра дарила молния.

ВИДЕО "Вести".

ЛБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан