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//В мире

В Канаде из ВМС уволили офицера, приговоренного за шпионаж в пользу России

14 февраля 2013, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Приговоренный к 20-ти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России канадский офицер Джеффри Дилайл уволен из ВМС. Он также лишен офицерского звания и военных наград, говорится в заявлении Минобороны Канады.

Помимо этого теперь уже бывший офицер оштрафован на $112 тыс. - сумму, которую он получил от российской стороны.

"АН" писали, что прокурор требовал для предателя Канады 25 лет тюрьмы.

Напомним, Дилайл был арестован в Канаде около года назад. Его сотрудничество с российскими спецслужбами началось после драматичного развода с женой в 2007 году, когда он служил на корабле "Тринити", который был ключевой разведывательной и коммуникационной единицей Королевских ВМС Канады.

ЛБ

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