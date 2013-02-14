Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Девушка чемпиона хотела устроить ему сюрприз, а получила пулю (ФОТО)

14 февраля 2013, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка, застреленная шестикратным паралимпийским чемпионом, бегуном Оскаром Писториусом, была известной южноафриканской моделью Ривой Стенкамп. Они встречались осени прошлого года.

Не исключено, что 14 февраля, в день всех влюбленных, она хотела устроить ему сюрприз, пробравшись в дом тайно.Судя по записям в Твиттере Стенкамп, она очень ждала этого праздника.

Девушка чемпиона хотела устроить ему сюрприз, а получила пулю (ФОТО)

Суд над Писториусом может пройти уже в четверг.

 Ранее «АН» сообщали: Полиция подозревает знаменитого южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса в том, что он убил свою подругу. Спортсмен, очевидно, принявший девушку за грабителя, несколько раз выстрелил в нее из пистолета калибра 9 мм.

Девушка чемпиона хотела устроить ему сюрприз, а получила пулю (ФОТО)

НС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…