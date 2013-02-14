Девушка чемпиона хотела устроить ему сюрприз, а получила пулю (ФОТО)

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14 февраля 2013, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка, застреленная шестикратным паралимпийским чемпионом, бегуном Оскаром Писториусом, была известной южноафриканской моделью Ривой Стенкамп. Они встречались осени прошлого года.

Не исключено, что 14 февраля, в день всех влюбленных, она хотела устроить ему сюрприз, пробравшись в дом тайно.Судя по записям в Твиттере Стенкамп, она очень ждала этого праздника.









Суд над Писториусом может пройти уже в четверг.

Ранее «АН» сообщали: Полиция подозревает знаменитого южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса в том, что он убил свою подругу. Спортсмен, очевидно, принявший девушку за грабителя, несколько раз выстрелил в нее из пистолета калибра 9 мм.











