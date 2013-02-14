200 км без остановки вынужден был проехать водитель «Рено» из-за отказа тормозов

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14 февраля 2013, 13:27 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.obzorauto.ru

Оправившись в прошлые выходные в Булонь-сюр-Мер Фрэнк Лесерф, водитель спецмашины для инвалидов «Рено», неожиданно для себя обнаружил, что коробка передач машины заблокирована и тормоза не работают. В этой модификации педаль тормоза отсутствует и управление происходит через коробку передач. В таком положении он вынужден был ехать без остановки, преодолев 172 км менее чем за час.

Неполадки обнаружились почти сразу. Покинув Пон-де-Мец, около Амьена, и выехав в направлении Булонь-сюр-Мер, мужчина был неприятно удивлён внезапной блокировкой своей коробки передач в «Рено Лагуна». Достигнув Аббевиля, на автомагистрали А16, водитель разогнался до 160 км / ч и обнаружил, что не может остановиться. Он попытался тормозить, но в ответ получил противоположный эффект - автомобиль развил скорость до 200 км / ч.

В панике, Фрэнк Лесерф связался со службой экстренной помощи, которой объяснил ситуацию. Специалисты приняли решение организовать телеконференцию с участием службы экстренной помощи, полиции, водителя и техников кампании «Рено». На протяжении всего «ралли» они все оставались в постоянном контакте.

Одновременно полиция отправила эскорт для обеспечения безопасности водителя и транспортных средств, а также беспрепятственного проезда через три пункта оплаты за проезд по магистрали в Нор-Па-де-Кале.

Гонка длилась около часа пока автомобиль с не смог остановиться в одной из бельгийских канав, в районе Ла Пан. За это время водитель проехал около 200 км.

Причина неисправности автомобиля еще не идентифицирована. Тем не менее, модель автомобиля, специально оборудованного для инвалидов, в которой нет ни педали тормоза, ни педали газа, могла стать ее причиной. Теперь автомобиль должен будет пройти экспертную оценку.

Фрэнк Лесерф, тем временем, планирует подать на кампанию «Рено» иск за угрозу для жизни. «Это не первый раз, когда коробка передач блокируется», - сказал водитель изданию «Курьер Пикар». - Но в этот раз случай перешел все границы».