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14 февраля 2013, 13:35 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

JPost.com

Турецкий концерн Zorlu Group может договориться с израильским правительством о возможности поставлять в Турцию газ с крупнейшего израильского месторождения Левиафан. Как сообщает Haaretz, для этих целей концерн планирует проложить по дну Средиземного моря газопровод из Израиля к южному побережью Турции.

Запасы месторождения, которое находится в 130 км от Хайфы, недалеко от границы с Ливаном, оцениваются в 432 млрд кубометров газа. Zorlu Group рассчитывает, что сможет поставлять в Турцию от 8 до 10 млрд кубометров ежегодно.

Как пишет издание, в случае подписания двухстороннего соглашения, поставки газа из Израиля в Турцию могут угрожать интересам «Газпрома», который пытался получить 30% долю в разработке месторождения Левиафан. В итоге, ее получила австралийская корпорация Woodside.