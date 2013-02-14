Швеция объявила себя «гуманитарной сверхдержавой»

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14 февраля 2013, 12:50 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www. sverigesradio.se

Швеция определила приоритеты своей внешней политики: в парламенте страны оглашена Внешнеполитическая декларация шведского правительства на 2013 год. Во Внешнеполитической декларации Швеция именуется «гуманитарной сверхдержавой». Объем оказываемой гуманитарной помощи в прошлом году составил 5 млрд. крон (584 млн. евро) – это третий в мире размер гуманитарной помощи.

Главные интересы шведского МИДа в наступившем году сосредоточены на ближнем шведском зарубежье, Скандинавии, Арктике, сказал министр иностранных дел Карл Бильдт на пресс-конференции после дебатов в Риксдаге по поводу Декларации.

В позапрошлом году в фокусе внимания была свобода в Интернете, в прошлом – все, что связано с Раулем Валленбергом, в этом году в центре - европейское сотрудничество, подчеркнул глава шведского МИДа.

Шведско-российские отношения Декларация определяет такой строкой: «Мы стремимся также к расширению и углублению контактов с Россией».

Говоря о России, министр сказал, что Швеция внимательно следит за происходящим в России. «Меня больше беспокоят недостатки модернизации российского общества. В наших интересах наличие демократической, благополучной, стабильной России. Последние 20-25 лет мы очень надеялись на прогресс в российском процессе реформ. Но сейчас есть тенденции, указывающие, что развитие идет не в том направлении. Это не означает, что так будет вечно, но сейчас это так, и это вселяет беспокойство», - считает Карл Бильдт.

«Я думаю, такая политика угрожает в данный момент скорее самой России, чем кому-либо еще, - добавил министр иностранных дел Швеции. - Россия сталкивается со значительными проблемами: мы видим, что оборона превалирует над здравоохранением и образованием. Социально-демографические вызовы колоссальны. Здесь угроза будущему России, а не в какой-то внешней агрессии. Не мое дело, конечно, но мне бы хотелось, чтобы Россия в качестве приоритетов выбрала именно эти вызовы».