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//В мире

В Греции фермеры перекрыли трассу, соединяющую Афины с северо-западом страны

14 февраля 2013, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр YouTube.com
Кадр YouTube.com

Греческие фермеры в районе города Ламия накануне провели очередную акцию протеста, возмущенные ростом цен на дизельное топливо и одновременным падением доходов. Они перекрыли автомагистраль, соединяющую Афины с северо-западом страны.

С начала года цены на горючее в среднем поднялись на 3,6% и сейчас литр дизельного топлива стоит 1,75 евро.

Греция занимает 6 место по дороговизне дизельного топлива среди 60 стран, по данным анализа компании Bloomberg. Но для каждого из греков заезд на заправку становится все более болезненным на фоне тяжелой финансовой ситуации в стране в целом и роста безработицы.

Акция протеста закончилась столкновениями с полицией, которая прибыла на место манифестации, чтобы освободить проезжую часть. 11 фермеров были задержаны, несколько человек, в том числе, полицейские, получили легкие ранения.

ЛБ

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