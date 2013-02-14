Знаменитый паралимпиец из ЮАР подозревается в убийстве подруги

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14 февраля 2013, 11:54 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: USA Today

Полиция подозревает знаменитого южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса в том, что он убил свою подругу. Как сообщает местная радиостанция Talk Radio 702, он уже был допрошен в одном из участков Йоханнесбурга.

Beeld уточняет, что после допроса Писториус был арестован. По данным издания, убитой является модель Рива Стенкамп

На данный момент известно, что в доме шестикратного паралимпийского чемпиона найден труп девушки, а также что она получила два огнестрельных ранения в голову и руку. По одной из версий, Писториус мог перепутать свою подругу с грабителем.

26-летний атлет стал первым спортсменом на протезах, который участвовал в Олимпийских играх – в Лондоне.