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//В мире

Бенедикт XVI отслужил последнюю в жизни папскую мессу

14 февраля 2013, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Бенедикт XVI отслужил последнюю в жизни папскую мессу
Кадр Первого канала.

В Ватикане накануне Бенедикт XVI отслужил в Соборе Святого Петра в Ватикане отслужил последнюю мессу на папском престоле. Понтифик принял участие в литургии по случаю Пепельной среды. Это первый день Великого поста, день покаяния.

Богослужение было перенесено в собор Святого Петра. Собор был переполнен верующими. В проповеди Папа подчеркнул необходимость "подчинять свои поступки высшим интересам Церкви".

Папа напомнил, что обычно Пепельная среда отмечается в церкви Святой Сабины в Риме, но затем было решено собраться в "более просторной базилике".

"АН" писали, что Папа Римский, которому 85 лет, заявил об отречении от престола Святого Петра в понедельник. После его заявления в купол Собора Святого Петра дарила молния.

До 20 часов по местному времени 28 февраля он будет выполнять свои обязанности как глава Римско-католической церкви. После этого объявляется положение вакантного престола. Специальная сессия кардинальской коллегии, которая назовет имя нового Папы, соберется не ранее 15 марта.

ЛБ

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