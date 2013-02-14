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//В мире

В британской конине еще и запрещенный препарат обнаружили

14 февраля 2013, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

В британской конине еще и запрещенный препарат обнаружили
Фото www.bbc.co.uk

В Великобритании в продуктах из конины, которые поставлялись на прилавки местных магазинов под видом говядины, обнаружен запрещенный медикамент фенилбутазон. Это запрещенный во многих европейских странах препарат.

Добавлять его в пищу строжайше запрещено - ученые не исключают, что это вещество обладает канцерогенными свойствами. Кроме того, из-за массы побочных эффектов медикамент не рекомендуется и к использованию в ветеринарии.
В то же время в России это лекарство, известное под торговым наименованием бутадион, разрешено не только для лечения животных, но даже назначается пациентам в качестве многолетней терапии.
Местные СМИ сообщают, что мясо с медикаментом перерабатывалось на предприятиях Соединенного Королевства и затем отправлялось в Европу. Под подозрением в этой связи оказываются готовые продукты «Лазанья» и «Спагетти-болоньезе» производства компании «Финдус» (Findus), которая также представлена и в России.
Ранее «АН» сообщали: во Франции разгорается скандал в связи с обнаружением конины вместо говядины в продукции, сделанной под маркой местной фирмы.  
Напомним также,  что практически полный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Соединенных Штатов с понедельника ввела  Российская Федерация, так как они содержат запрещенный в РФ рактопамин.

НС

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