Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

В Израиле вынесен приговор обвиняемым в отравлении детскими питательными смесями

14 февраля 2013, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Израиле вынесен приговор обвиняемым в отравлении детскими питательными смесями
Кадр Первого канала.

В Израиле суд огласил приговор троим обвиняемым по делу об отравлении детскими питательными смесями. Единственным признанным виновным оказался главный технолог компании. Его обвинили в причинении смерти и ущерба здоровью по неосторожности.

Громкий скандал, связанный с отравлением младенцев разразился 9 лет назад. Тогда из-за изменения технологии изготовления смеси из состава детского питания исчез витамин В1. В результате четверо детей погибли, а 23 стали инвалидами.

По мнению судей, основная вина лежит на немецком производителе. Суд освободил из-под стражи двух владельцев израильского филиала компании.

ЛБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан