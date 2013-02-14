В Израиле вынесен приговор обвиняемым в отравлении детскими питательными смесями

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14 февраля 2013, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.

В Израиле суд огласил приговор троим обвиняемым по делу об отравлении детскими питательными смесями. Единственным признанным виновным оказался главный технолог компании. Его обвинили в причинении смерти и ущерба здоровью по неосторожности.

Громкий скандал, связанный с отравлением младенцев разразился 9 лет назад. Тогда из-за изменения технологии изготовления смеси из состава детского питания исчез витамин В1. В результате четверо детей погибли, а 23 стали инвалидами.

По мнению судей, основная вина лежит на немецком производителе. Суд освободил из-под стражи двух владельцев израильского филиала компании.