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Президент Венесуэлы Уго Чавес остается на долечивание в кубинском госпитале

14 февраля 2013, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Венесуэлы Уго Чавес остается на долечивание в кубинском госпитале
Кадр ВГТРК.

Президент Венесуэлы Уго Чавес проходит дополнительный курс лечения после операции по удалению раковой опухоли. Об этом сообщил вице-президент республики Николас Мадуро по возвращении с Кубы, где лечится глава государства.

По словам Мадуро, этот курс будет "очень трудным и сложным", передают СМИ.

"АН" писали, что в середине декабря прошлого года Чавес перенёс в гаванской клинике четвёртую по счёту онкологическую операцию.

ЛБ

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