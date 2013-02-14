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//В мире

Новый глава МИД США вторые сутки не может дозвониться до Лаврова

14 февраля 2013, 03:54 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Новый глава МИД США вторые сутки не может дозвониться до Лаврова
Источник: Dawn.com

Новый госсекретарь США Джон Керри второй день не может обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию с КНДР, так как не может связаться с ним. Об этом на пресс-брифинге в среду сообщила официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

"Он сделал звонок вчера, сегодня снова дал понять, что готов пообщаться, как только у министра иностранных дел Лаврова появится свободное время", - передает слова Нуланд официальный сайт правительства США.

Керри сделал первую попытку дозвониться до Лаврова в понедельник, сразу после того, как стало известно, что Северная Корея провела очередные ядерные испытания. Глава российского МИД в настоящий момент находится в блиц-турне по Африке.

Похожая ситуация произошла в прошлом году с предшественницей Керри, Хиллари Клинтон, когда та также немогла несколько дней дозвониться до Лаврова.

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