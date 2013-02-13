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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

В магазинах Феодосии торгуют печеньем с червями

13 февраля 2013, 23:17 [ «Аргументы Недели» ]

В магазинах Феодосии торгуют печеньем с червями
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Сегодня жителю Феодосии продали в магазине печенье, в котором обнаружились черви.

Об этом собкору «Аргументов недели - Крым» в Феодосии рассказал покупатель печенья Валентин. В обеденный перерыв он вышел с работы в магазин в районе Белого бассейна, где купил полкилограмма конвертиков с маком. Каково оказалось его удивление, когда, раскрыв пакет, он обнаружил, что кондитерские изделия поели черви.

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