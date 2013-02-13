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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Симферопольские влюбленные перед праздником посещают sex shop

13 февраля 2013, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Симферопольские влюбленные перед праздником посещают sex shop
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Для удовлетворения многочисленных клиентов симферопольские секс-шопы вынуждены работать сверхурочно.

Мужчины покупают возбуждающие препараты для себя и вибраторы для партнерш. Девушки и женщины приобретают эротическое нижнее белье, при этом, по заверению продавца одного из магазинов, большинство из них, входя, задают консультанту вопрос: «Что мне купить парню на завтрашний праздник?».

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