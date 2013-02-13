В потасовке депутатов в Киеве пострадал милиционер

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13 февраля 2013, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта an.crimea.ua

В результате потасовки между депутатами и сотрудниками судебной милиции в киевском суде, где назначен допрос свидетеля по делу украинского бизнесмена Евгения Щербаня, есть пострадавший.

По данным милиции, присутствующие на суде депутаты нарушали общественный порядок, после чего судья решил удалить их из зала. Поскольку нарушители порядка не реагировали на требования судьи, исполнение данного решения было возложено на работников специального батальона судебной милиции "Грифон".



Народные избранники добровольно выходить отказались. При этом, по утверждению милиции, депутаты стали оскорблять сотрудников "Грифона" и провоцировать драку. Потасовка в суде началась после того, как суд решил оштрафовать защитника Тимошенко Сергея Власенко за неуважение к суду на сумму в 1700 гривен (около 212 долларов). В результате потасовки, один из правоохранителей получил телесные повреждения, его госпитализировали.

В заказе убийства Евгения Щербаня прокуратура подозревает экс-премьера Юлию Тимошенко. Ранее «АН» сообщали: судья Оксана ЦАРЕВИЧ наложила на экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО штраф в тысячу необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен) за неуважение к суду. Судья решила проводить допрос свидетеля по делу об убийстве Евгения ЩЕРБАНЯ при отсутствии подозреваемой Юлии ТИМОШЕНКО.





