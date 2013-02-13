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13 февраля 2013, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

В среду стало известно, что правящая коалиция в Молдавии развалилась. Из правящей парламентской коалиции вышла либерально-демократическая партия Молдавии, возглавляет которую премьер-министр страны Влад Филат, передает "Новости-Молдова".

Сегодня глава правительства сделал соответствующее заявление. Влад Филат также заявил, что готов начать переговоры о создании новой коалиции, однако он выступает против проведения внеочередных парламентских выборов. Кроме того, было также заявлено, что против его команды ведется грязная кампания, которую он не намерен больше терпеть.

Как пишут молдавские СМИ, премьер-министр высказал претензии в адрес одного олигарха, - одним из лидеров Демократической партии, ранее входившей в коалицию с ЛДП, с которым у премьера произошел конфликт. Молдавский премьер сказал о нем, что тот "купил юстицию, прокуратуру, установил монополии, покупает политические партии, а теперь намеревается купить всю страну".

Поясним, правящая коалиция, именовавшаяся "Альянсом за европейскую интеграцию" состояла из трех партий: Либерально-демократической, Либеральной и демократической. Но с уходом партии Влада Филата (она имеет в 101-местном парламенте 31 место) коалиция утратила парламентское большинство.

В парламенте помимо указанных вышей партий (ЛДП, ЛП и ДП) крупную фракцию имеют также оппозиционные коммунисты. Их партия представлена 34 депутатами. Также, небольшое число мандатов имеют оппозиционные депутатские группы, возглавляемые бывшими коммунистами Вадимом Мишиным и Игорем Додоном.