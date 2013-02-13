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13 февраля 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

В среду Ален Жюппе - нынешний мэр города Бордо и экс-министр иностранных дел во времена Саркози, заявил, что бывший президент Франции Николя Саркози намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года.

В интервью местному телевидению Ален Жюппе рассказал, что экс-президент "внимательно следит за ситуацией на политической арене. Мы созванивались, я понял, что он сохраняет бдительность". На вопрос тележурналистов о том, намерен ли Саркози, учитывая его политическую активность, вновь баллотироваться в президенты, экс-глава МИД Франции ответил: "Он очень этого хочет", передают интернет-СМИ.