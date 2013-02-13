Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Саркози намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года

13 февраля 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Саркози намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года

В среду Ален Жюппе - нынешний мэр города Бордо и экс-министр иностранных дел во времена Саркози, заявил, что бывший президент Франции Николя Саркози намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года.

В интервью местному телевидению Ален Жюппе рассказал, что экс-президент "внимательно следит за ситуацией на политической арене. Мы созванивались, я понял, что он сохраняет бдительность". На вопрос тележурналистов о том, намерен ли Саркози, учитывая его политическую активность, вновь баллотироваться в президенты, экс-глава МИД Франции ответил: "Он очень этого хочет", передают интернет-СМИ.

СБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан