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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Судья решила оштрафовать Тимошенко

13 февраля 2013, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Судья решила оштрафовать Тимошенко
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Судья Оксана ЦАРЕВИЧ наложила на экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО штраф в тысячу необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен) за неуважение к суду. 

Такое постановление она зачитала после перерыва, передает «Украинская правда».

Судья сказала также, что деньги должны быть выплачены в течение 3 месяцев, иначе сумма взыскания увеличится вдвое.

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