Судья решила оштрафовать Тимошенко

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13 февраля 2013, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Судья Оксана ЦАРЕВИЧ наложила на экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО штраф в тысячу необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен) за неуважение к суду.

Такое постановление она зачитала после перерыва, передает «Украинская правда».

Судья сказала также, что деньги должны быть выплачены в течение 3 месяцев, иначе сумма взыскания увеличится вдвое.

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