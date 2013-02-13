«Нафтогаз» и «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках газа в Украину

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13 февраля 2013, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

НАК «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

Об этом сообщил журналистам в Ашхабаде министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард СТАВИЦКИЙ, передает УНИАН.

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