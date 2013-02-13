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Знал ли игрок «Рубина», что связался с несовершеннолетней

13 февраля 2013, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Знал ли игрок «Рубина», что связался с несовершеннолетней

Полиция ведет расследование в отношении игрока сборной Франции по футболу Янна М’вилы. По предварительной версии, он вступил в связь с 16-летней девушкой, несмотря на ее юный возраст.

 8 февраля полиция арестовала 16-летнюю девушку за кражу из магазина и хранение наркотиков. Выясняя личность задержанной, полицейские изучили информацию с ее мобильного телефона и пришли к выводу, что она время от времени занималась проституцией.


В списке контактов был обнаружен номер телефона Янна М’вилы, а также личная переписка между ним и девушкой. Более того, в памяти мобильника хранилось множество фотографий компрометирующего характера, на которых фигурировал футболист. Связь с несовершеннолетней девушкой может дорого обойтись М’виле. Согласно французским законам, за связь с несовершеннолетней девушкой Мвила может грозить тюремное заключение сроком до 3 лет и штраф в размере 45 тысяч евро.


Однако, для тюремного заключения обвинителям нужно доказать, что Мвила знал, что на момент знакомства девушке было меньше 18 лет.


Ранее Мвила был отстранен от участия в матчах сборной Франции за нарушение режима: футболист отправился в ночной клуб перед ответным стыковым матчем Eвро-2013 с Норвегией, проигнорировав требования тренерского состава.

НС

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