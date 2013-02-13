Иран сообщил об установке центрифуг нового поколения на заводе в Натанзе

Представитель иранского агентства по атомной энергетике Ферейдун Аббаси-Давани заявил , что Иран начал установку центрифуг нового поколения на заводе по обогащению урана в Натанзе. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Ферейдун Аббаси-Давани рассказал прессе, что "в прошлом месяце началась установка нового поколения этих машин в комплексе "Шахид Ахмади Рошан" в городе Натанзе". По его словам, установка новых центрифуг и их тестирование проходят постепенно.

Напомним, накануне в Иране возобновились переговоры с МАГАТЭ по ядерной программе. Военные инспекторы МАГАТЭ настаивают на их допуске на все иранские ядерные объекты, где, по их мнению, могут идти ядерные разработки. Сейчас власти Ирана разрешили допуск инспекторов не на все ядерные объекты страны.