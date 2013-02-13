В норвежском Осло задержали возможного последователя Брейвика

Полиция Осло сегодня задержала мужчину, подозреваемого в том, что он угрожал устроить взрыв в здании парламента Норвегии, сообщает норвежская радиовещательная корпорация NRK.

Правительственный квартал был оцеплен с утра среды, после того как вечером водитель одного из столичных автобусов сообщил в полицию, что слышал телефонный разговор одного из пассажиров. Мужчина в нетрезвом виде угрожал взорвать парламент.

Как сообщили в полиции, поиски мужчины начались с ночи. При этом у правоохранительных органов была ориентировка и сведения, что подозреваемый, который по признанию очевидцев, был в бронежилете и при нем была большая тяжелая сумка, живет в одном из домов на востоке Осло.

«Мы задержали подозреваемого, это гражданин Норвегии 20-лет», - сообщил на пресс-конференции представитель полицейского ведомства Рогер Андерсен. Он также отметил, что задержанный не первый раз угрожал совершить террористический акт.

Как пишет NRK, в квартире подозреваемого полиция нашла бронежилет, газовый пистолет и большую сумку с вещами. На данный момент ничего не известно о наличии в его апартаментах взрывчатых веществ. Сообщается, что помимо прочего, в обыске участвовала специальная саперная группа с собаками.

В июле 2011 года в правительственном квартале Осло уже был взрыв, который организовал Андрес Брейвик, который позже устроил бойню на острове Утойя. Через год суд Норвегии приговорил его к максимальному наказанию – 21 году тюремного заключения. При этом, в том случае, если он будет признан опасным для общества, его срок может быть продлен