Французский папарацци атакует Сеголен Руаяль в суде

Представитель французских папарацци Жан-Клод Элфаси подал исковое заявление против Сеголен Руаяль. В нем он обвиняет бывшего кандидата от соцпартии на пост Президента республики в том, что она стала причиной его выдворении с острова Лиль Морис в декабре прошлого года, где Руаяль проводила свои каникулы. Согласно версии Элфаси именно Руаяль стала причиной случившегося. Об этом сообщил один из его адвокатов в суде города Нантерр департамента От де Сен.

В заявлении, на которое ссылается агентство «Франс-пресс», фотограф упоминает случай, когда, оказавшись на одном пляже с Сеголен Руаяль, он был обвинен ею в намерении сделать снимки на свой мобильный телефон. Как утверждает фотограф, в ответ на обвинения м-ль Руаяль были продемонстрированы содержания телефонов его и его старшего сына, в которых присутствовали лишь снимки семьи.

Согласно версии Элфаси этот случай привел к задержанию и последовавшему выдворению вместе с его спутницей и их тремя детьми, включая двух несовершеннолетних.

«С моим клиентом обращались как с жалким мерзавцем, в то время как он был на каникулах. По прибытии в Париж его пригласили в полицию, где ему было задано множество вопросов», - заявил адвокат Элфаси.

С момента инцидента и направления искового заявления в суд Элфаси успел дать интервью журналу Антровю.

Ранее папарацци уже фигурировал в аналогичном скандале в режиссером и актером Гийомом Кане, когда снимки, опубликованные затем в журнале «Антревю», были сделаны именно с мобильного телефона.