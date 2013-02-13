Азаров назвал саботажем заявления о возможном исчезновении лекарств
13 февраля 2013, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер Николай АЗАРОВ называет заявления о возможном дефиците медпрепаратов в связи с законом о лицензировании лекарств, который вступает в действие с 1 марта, саботажем и аморальными спекуляциями.
Об этом он заявил на заседании Кабмина 13 февраля.
«Спекуляции относительно возможного дефицита, прекращения ввоза лекарств надо расценивать как саботаж и безосновательные спекуляции, которые к тому же аморальны по отношению к встревоженным пациентам и нашей общественности», - сказал премьер.