В Интернет попало видео: В Собор Святого Петра в Ватикане ударила молния (ВИДЕО)

В Интернет попали уникальные кадры из Италии, на которых видно, как в Собор Святого Петра в Ватикане ударила молния. Убранство базилики не пострадало.

Европейские СМИ во вторник распространили информация, что через несколько часов после того, как Папа Римский Бенедикт XVI заявил о своем решении отречься от престола, в Собор Святого Петра в Ватикане ударила молния.

Напомним, заявление об отречении Папы Бенедикт XVI от папского престола всколыхнуло весь мир. Папа Римский Бенедикт XVI совершенно неожиданно даже для Ватикана объявил об отречении в связи с плохим состоянием здоровья. Он покинет свой пост 28 февраля. Йозеф Ратцингер стал Папой Бенедиктом XVI в апреле 2005 года после смерти Папы Иоанна Павла II в возрасте 78 лет.

Это историческое событие. В последний раз Папа Римский объявлял о своем добровольном отречении от престола почти 600 лет назад: в 1415 году - Григорий XII.

Папа Бенедикт XVI уходит, приняв мужественное решение отдать бразды правления в руки тому, кто сможет сделать то, что не удалось ему – реформировать церковь, сделать ее соответствующей ХХI веку, в котором мы живем, сообщает портал АРГУМЕНТЫ.РФ со ссылкой на итальянские СМИ.

После отречения от престола Папа Римский Бенедикт XVI проведет некоторое время в Кастель-Гандольфо. Кастель-Гандольфо - это летняя резиденция понтификов под Римом. Предположительно, после Йозеф Ратцингер отправится жить в женский монастырь на Ватиканском холме.