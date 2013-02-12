В центре зимних видов спорта Лехт в Шотландии оборвался подъемник

Сегодня днем на горнолыжном курорте Лехт (Lecht) в шотландском графстве Абердиншир с троса фуникулера оборвался кресельный подъемник, европейские телеканалы передают, что пострадали, как минимум, десять лыжников.



На месте происшествия работают врачи и сотрудники спасательных служб, сообщается, что у некоторых пострадавших, упавших вместе с подъемником, очень серьезные травмы.