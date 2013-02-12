Бывший глава МИД Украины сегодня скончался

Экс-министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко скончался на 82 году жизни. Политик также являлся главой право-националистической партии "Народный Рух Украины" (НРУ).

Свои соболезнования родственникам покойного выразили премьер-министр Украины Николай Азаров и министр иностранных дел Леонид Кожара.



"Верное служение Геннадия Иосифовича построению независимой Украины оценено государственными наградами. Геннадий Иосифович Удовенко сделал весомый вклад в рост международного авторитета Украины, был активным государственным деятелем, которого уважали в мире. Его жизненный путь останется примером служения Украинскому народу", - цитирует слова премьера Азарова пресс-служба Кабмина.



