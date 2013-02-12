Нави Пиллэй: Бездействие Совбеза ООН по Сирии - катастрофично

Число убитых в Сирии уже, возможно, приближается к 70 тысячам. Об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.

Главный правозащитник ООН призвала Совет Безопасности незамедлительно передать "сирийское досье" на рассмотрение Международного уголовного суда.

"Это решение станет четким сигналом, как правительству, так и оппозиции, что то, что они совершают, может привести к последствиям для них. Такой сигнал может иметь эффективную превентивную роль", - заявила Верховный комиссар, передает Центр новостей ООН.

"Совет Безопасности проявляет себя наилучшим образом тогда, когда он выступает единым фронтом. Отсутствие консенсуса по Сирии и, в результате, - бездействие катастрофичны. Цену за это бездействие платят мирные жители с любой стороны", - сказала главный правозащитник ООН.