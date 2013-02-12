Корриду могут признать культурным наследием Испании

В парламенте Испании состоится голосование о признании корриды культурным наследием страны. Петицию кортесам подали члены федерации корриды автономного сообщества Каталонии.



"Коррида - часть испанской культуры, а также исторического и культурного наследия, общего для всех испанцев", - говорится в тексте документа. По информации газеты El Pais, петицию подписали более 600 тысяч человек, передают интернет-издания.



В случае признания корриды объектом культурного наследия, бой быков получит большую законодательную защиту и финансовую поддержку, отмечает издание. Вероятность утверждения петиции в парламенте высока, так как ее поддерживает правящая Народная партия премьер-министра Мариано Рахоя, имеющая большинство мест в парламенте.



"АН" писали, что в прошлом году коррида была запрещена в Каталонии благодаря усилиям защитников животных. Таким образом, Каталония стала вторым автономным сообществом Испании после Канарских островов, где бои быков были запрещены.