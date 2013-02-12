СБ ООН приступает к разработке ответных мер в связи с ядерным испытанием в КНДР

Совет Безопасности ООН незамедлительно начнет работать над ответными мерами в связи с ядерным испытанием, которое КНДР провела в ночь на вторник, говорится в заявлении, принятом по итогам сегодняшнего заседания Совбеза, передает Центр Новостей ООН.

В частности, США уже выступили с предложением ужесточить санкции против Пхеньяна.



Напомним, Центральное телеграфное агентство КНДР обнародовало сообщение об успешном проведении подземных ядерных испытаний - подрыва "легкой и компактной бомбы" большой разрушительной силы. Действия Северной Кореи осудили США, Китай, Великобритания, Япония и Франция.

"АН" писали, что Кремль требует, чтобы КНДР полностью отказалась от ракетно-ядерной программы.