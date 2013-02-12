Во Франции Национальное собрание легализовало однополые браки

Законопроект, который легализует в во Франции однополые браки и позволяет таким семьям усыновлять детей, после десяти дней обсуждения одобрили депутаты Национального собрания 329 голосами из 577.

Исход голосования был предопределен заранее, пишут СМИ, поскольку инициаторы законопроекта - левые - располагают внушительным большинством в нижней палате. Отныне в стране разрешены браки между гомосексуалистами, кроме того, у них появилась возможность усыновлять детей.



"АН" писали, что легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда. Против этого шага выступают представители правой оппозиции и католическая церковь.