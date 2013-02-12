На отель в Египте совершено нападение неизвестных в масках
12 февраля 2013, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
Более 10 человек в масках, вооруженных палками и ножами, напали сегодня на фешенебельный Shepheard Hotel в Каире, передает France-Presse со ссылкой на службу безопасности Египта.
Нападавшие разбили стекла у входа в отель, расположенный в центре города. Началась паника среди гостей. Персонал отеля выстроился цепочкой, чтобы отбить нападение.
Полиция нападавших уже не застала. Информации о пострадавших нет.