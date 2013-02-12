ВПП выдает сирийским беженцам в Египте талоны на питание

Всемирная продовольственная программа оказывает помощь наиболее обездоленным сирийским беженцам в Египте, выдавая им талоны на питание. Об этом во вторник сообщает Центр новостей ООН.

К концу прошлой недели ВПП уже выдала февральские талоны на питание трем тысячам беженцев из Сирии, поселившимся в пригородах Каира и в городе Дамиетта.

Планируется, что к концу февраля такие талоны получат еще четыре тысячи сирийцев, которые нашли приют в средиземноморском портовом городе Александрия. Все они зарегистрированы в качестве беженцев в офисе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ).

Ваучеры на продукты питания в виде электронной карточки или бумажного талона выдаются зарегистрированным сирийским беженцам на ежемесячной основе. Беженцы могут использовать их в местных супермаркетах для приобретения основных продуктов питания, в том числе молочных продуктов, свежих овощей и фруктов, которые обычно не включаются в традиционные продовольственные пайки.

Представитель ВПП в Сирии сообщил,что к июню 2013 года ВПП планирует охватить продовольственной помощью около 30 тысяч сирийских беженцев в Египте.

По данным ООН, с момента начала конфликта в Египте оказались более 90 тысяч сирийских беженцев. На сегодняшний день лишь 15 тысяч из них зарегистрированы в офисе УВКБ.