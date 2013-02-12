Сценарий полного вывода войск НАТО из Афганистана США даже не рассматривают

Сценарий окончательно вывода войск НАТО из Афганистана администрация США даже не рассматривает, заявил СМИ покидающий пост главнокомандующего силами НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен.

Джон Аллен также заявил, что, по его мнению, коалиция находится на пути к победе в войне с движением "Талибан", отметим, что именно Аллен курировал процесс передачи основных функций по защите государства национальной армии и спецслужбам Афганистана, сообщает сайт Афганской диаспоры в России.

Ясно одно, что НАТО сохранит присутствие в Афганистане, но неизвестно точное количество военнослужащих НАТО, которые будут дислоцироваться в стране после 2014 года, когда ударные подразделения альянса покинут страну.

"Президент четко говорил о присутствии американских войск в Афганистане после 2014 года, о том, что они будут ориентированы на обучение, консультирование и оказание помощи афганским силам безопасности. Для меня это было сигналом того, что "нулевой вариант" не обсуждается", - уточнил Аллен.