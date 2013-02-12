Сценарий полного вывода войск НАТО из Афганистана США даже не рассматривают
12 февраля 2013, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
12 февраля 2013, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния
//В мире
//Политика
Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском
//Общество
Татьяна Голикова сообщила об увеличении размера материнского капитала в 2020 году
Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок
//Новости партнеров
//Общество
Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича
//Политика
Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"
//Спорт
«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1
//Общество
Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка
//В мире
Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся
Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке
В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
//Общество
//Общество
В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника
//Здоровье
Три вероятных признака инфаркта головного мозга назвали эксперты в сфере медицины
//В мире
Трамп рассказал, во сколько США ежегодно обходится нелегальная миграция
В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа
Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины
//Общество
В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку
В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру
СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"
//Общество
//Культура
Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина
//Политика
//В мире
Минтранс РФ и авиавласти Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты
//Общество
Горячий ТОП региональных новостей: Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай
//В мире
Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс
Все авторы >>
Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить