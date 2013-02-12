Украина должна решить, как управлять своей «трубой» - Еврокомиссия
12 февраля 2013, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Европейская комиссия знает о возможных договоренностях о создании двустороннего газового консорциума по управлению украинской ГТС - без участия европейской стороны.
Комментируя информацию СМИ относительно возможного создания Украиной и Россией газотранспортного консорциума без участия ЕС, в ЕК отметили: «Нам известно из прессы о возможных договоренностях между Украиной и Россией относительно украинской ГТС. Мы внимательно следим за ходом событий. ЕС постоянно подчеркивает, что Украина сама должна решать, как управлять своей газотранспортной системой».